Türkiye 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor
Koronavirüs salgını küresel ticaret etkilerken Türkiye en aktif ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin başarılı hamleleri 2021'de de ihracat rekorlarının gelmesini sağladı. Türkiye 2021'i öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak. Dış satımda yakalanan bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi.
Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatacak.
Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisi yıl boyunca yüksek ihracat performansını sürdürdü ve rekorlara imza attı. Salgının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi.
Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve kasımda 21,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşarak, OVP hedefi olan 211 milyar dolara yaklaştı. Son 12 aylık döneme bakıldığında ise Türkiye 221 milyar dolarlık dış satım yaptı.
Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, eylülde yüzde 89,1'e ulaşırken ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.
Türkiye, 2021'de dünya ihracat pastasından aldığı payı da artırmayı başardı. Özellikle sanayi ürünleri satışının katkısıyla bu oran eylülde ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı.
İhracatta yakalanan ivmeyle yılın 11 ayında OVP'deki 2021 hedefine yaklaşan Türkiye ekonomisi, aralık ayı ihracatının 8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi durumunda bile program hedefini geçmiş olacak. OVP'de 2022'de 230 milyar dolar, 2023'te ise 242 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatta önemli bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirterek, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Aralık ayı ve 2021 ihracat rakamlarının, 3 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da açıklanması bekleniyor.
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