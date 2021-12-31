Türkiye 2021’i ihracatta rekorla kapatıyor

Bu yılın ilk ayında 15 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve kasımda 21,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşarak, OVP hedefi olan 211 milyar dolara yaklaştı. Son 12 aylık döneme bakıldığında ise Türkiye 221 milyar dolarlık dış satım yaptı.