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Gıda firmaları Ortadoğu'ya açılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Gıda firmaları Ortadoğu’ya açılıyor

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin dış ticarete özendirilmesi, mevcut ihracatçıların yeni pazarlar bulması ve ihracatçı sayısı ile ihracatının artırılması amacıyla önemli bir protokole imza attı.

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