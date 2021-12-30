Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde Aralık ayı enflasyon rakamları yer alıyor. Maaşlara yapılan zamlarda en önemli kriter olan enflasyon rakamları için artık son veri kaldı. Hal böyle olunca konu hakkında beklentiler ve araştırmalar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Enflasyon rakamları kira zam oranı, emekli ve memur maaş zammı kadar birçok konuyu etkiliyor. Hal böyle olunca konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamları her ay belirtilen tarihte saat 10:00'da kamuoyuna bildiriliyor.
Özellikle memur ve emekliler heyecanla aralık enflasyon rakamlarını bekliyorlar. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
KASIM AYI ENFLASYONU
TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.
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