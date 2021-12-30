Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

