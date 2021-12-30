2021’de Türkiye savunma hamlelerini art arda attı! İşte göz bebeğimiz milli teknolojiler

MOTOR PROJELERİ

Askeri araç ve sistemlerin motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk motoru Batu'nun ateşlemesi de başarılı şekilde yapıldı.

Yeni Turbojet Motor Projesi Arat'ın sözleşmesi imzalandı.

8x8, 6x6 ve 4x4 tekerlekli araçlarda kullanılmak üzere modüler olarak planlanan hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı.