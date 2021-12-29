600 lira bandında seyreden gram altın gün içerisinde 730 lirayı geçti! Peki Kapalıçarşı’da son durum ne? CANLI takip

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

bin 208 liradan alınan çeyrek altın bin 213 liradan satıldı.

29 ARALIK 2021 - GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için 29 Aralık 2021 - Çarşamba gününe ait kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.

Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.

Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.