600 lira bandında seyreden gram altın gün içerisinde 730 lirayı geçti! Peki Kapalıçarşı'da son durum ne? CANLI takip
Son dakika haberi: Piyasalar kapandı. Güne 600 lira bandında başlayan gram altının fiyatı akşam saatlerine doğru 730 lirayı aştı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum ne? 29 Aralık 2021 altın, dolar ve euro fiyatlarındaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz.
Piyasalar kapandı. Güne 600 lira bandında başlayan gram altın fiyatı 730 lira aştı. Peki gram, çeyrek altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte Kapalıçarşı'daki son fiyatlar ve CANLI takip ekranı haberimizde...
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN 750 LİRAYI AŞTI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 750,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 750 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 750,20 liradan, 4 bin 943 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 964 liradan,
684 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 688 liradan,
TAM ALTIN 5 BİN LİRA SINIRINDA
4 bin 830 liradan alınan lira (tam) altın 4 bin 850 liradan,
2 bin 415 liradan alınan yarım altın 2 bin 425 liradan
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
bin 208 liradan alınan çeyrek altın bin 213 liradan satıldı.
29 ARALIK 2021 - GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için 29 Aralık 2021 - Çarşamba gününe ait kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu.
Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.
Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kurunu ve altın fiyatını yayımlayacak.
29 ARALIK 2021 - DOLAR/TL NE KADAR OLDU? CANLI TAKİ
30 ARALIK 2021 - EURO/TL NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP
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