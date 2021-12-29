Altında dikkat çeken hareket! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı 29 Aralık! Günün altın fiyatları ne kadar?

Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.