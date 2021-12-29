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Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

2021 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı ne zaman belli olacak? TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre; milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli olacak. Yıllık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte özel sektörde de zam oranları yeniden hesaplanacak. Peki; 2021 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

2021 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Yeni yılın gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında enflasyon verileri yer alacak. Emekliler, memurların hatta özel sektör çalışanlarının maaş zammını belirleyecek 2021 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak. Veriler her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. İşte; Aralık enflasyonu hakkında merak edilen bilgiler!

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon oranı 3 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

HIZLI ARTIŞ GÖZE ÇARPIYOR

Kasım ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Aralık ayına ilişkin öncü göstergeler de enflasyonda yüksek seviyelerin korunduğuna işaret etti.

Bloomberg'in haberine göre, Türk-İş'in Aralık ayı Açlık ve Yoksulluk Araştırması'na göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 25,75 ile rekor oranda artış kaydetti.

Gıda enflasyonunda yıllık oran ise yüzde 54,96 oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre süt, yoğurt, peynir grubunda; başta süt olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleşti. Sütte bir aylık artış yüzde 35,3 olarak hesaplandı. Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük 135 TL oldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." denilmişti.

KASIM AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

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