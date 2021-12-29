Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 yılda bir promosyon ödemesi veriliyor. Bankalar, emekli maaş ödemesi konusunda emeklilerin 3 yıl kalma sözüne karşılık belirli bir ücret ödemesi gerçekleştiriyor. Promosyon adı altında yapılan bu ödemelerin hangi tarihte yapıldığı gündeme geldi. Peki, emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

EMEKLİLERE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler banka ile sözleşme imzalayarak promosyon alabilecek. Emeklilerin taahhüt imzalama süresine göre ödeme tarihleri farklılık göstermektedir. Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte Aralık ayı banka banka emekli promosyon tutarları: