29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 3 yılda bir promosyon alma hakkı kazanan emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğini araştırıyor. Öte yandan prmosyon ödemelerinin hangi bankada ne kadar olduğu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 yılda bir promosyon ödemesi veriliyor. Bankalar, emekli maaş ödemesi konusunda emeklilerin 3 yıl kalma sözüne karşılık belirli bir ücret ödemesi gerçekleştiriyor. Promosyon adı altında yapılan bu ödemelerin hangi tarihte yapıldığı gündeme geldi. Peki, emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

EMEKLİLERE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler banka ile sözleşme imzalayarak promosyon alabilecek. Emeklilerin taahhüt imzalama süresine göre ödeme tarihleri farklılık göstermektedir. Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte Aralık ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA