Evde bakım yardımı alanlara müjde! 2022 Ocak zammı ile evde bakım maaşı (parası) ne kadar olacak?

Evde bakım yardımı alanlara müjde! Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara 'Evde Bakım Yardımı' başlığı altında ödenen destek ödemesi zamlanıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler destek ödemelerinin ne kadar olacağına çevrildi. Bu kapsamda evde bakım yardımı ödemeleri de gündeme geldi. Peki, 2022 Ocak zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

2022 OCAK ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1.797 lira tutarındaki aylık, artış yüzde 16.2 olursa 2.089 liraya ulaşacak. Bu destek için hane içinde kişi başı gelir sınırı 1.705 liradan 21.835 liraya yükselecek.