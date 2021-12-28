Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar dikkat! Kim ne kadar AGİ alacak? AGİ hesaplama nasıl olacak?

10- GELECEK YIL YEMEK VE YOL YARDIMLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor. Nakit olarak ödenmeyen, yemek kartına yüklenen ya da kupon olarak verilen yardımlar ayni yardım kabul edilir bu tutardan SGK primi hesaplanmaz, prime esas kazanca dâhil edilmez. Gelir vergisi tarafında ise her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden günlük vergi muafiyeti uygulanır. Gelecek yıl için bu tutar 34 lira olarak belirlendi. Yol yardımının kart ya da bilet olarak verilmesi durumunda gelir vergisi muafiyeti söz konusu olup gelecek yıl için bu tutar 17 lira olarak belirlendi.