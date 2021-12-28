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KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman yapılacak? KİPTAŞ Tuzla başvuruları bitti mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman yapılacak? KİPTAŞ Tuzla başvuruları bitti mi?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla kura başvuruları bitti mi? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler evlerinin satışına büyük ilgi gösteriliyor. 13 Aralık itibariyle başlayan çekilişler 28 Aralık günü saat 17:00’de sona eriyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki; KİPTAŞ Tuzla kurası ne zaman yapılacak. İşte kura tarihi ve ödeme planları hakkında merak edilenler!

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman yapılacak? KİPTAŞ Tuzla başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura çekilişinin ne zaman yapacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Aralık'ta başlayan başvuru işlemleri 28 Aralık günü sona eriyordu. Başvuruların ardından gözler KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman sorusuna çevrildi. İşte binlerce kişinin beklediği kura çekilişine ilişkin merak edilenler!

KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KİPTAŞ'ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13 Aralık itibariyle başladı ve 28 Aralık'a kadar devam edecek. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura tarihi 2022 yılı Ocak ayı içinde planlanmaktadır. Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.

ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İDADE EDİLECEK

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.

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