28 Aralık gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! İşte güncel altın fiyatları…
28 Aralık gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altındaki son durumu merak ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 düşüşle 662 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları 28 Aralık günü 692 TL civarında satış fiyatından işlem görüyor.
14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! 28 Aralık gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altın fiyatlarının ne kadar olduğu gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar altının ne kadar olacağını araştırıyor. Altında alış fiyatı 692 TL, satış fiyatı 692 TL seviyelerinden işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK
İstanbul Kapalıçarşı'da 655,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 656 liradan, 4 bin 323 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 344 liradan, 598,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 602,30 liradan, 4 bin 225 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 245 liradan, 2 bin 112 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 122 liradan ve bin 56 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 61 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI
En son 1000 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 687 liradan işlemde.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın bugün 1.085 liradan alınıyor. 28 Aralık'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.172 TL.
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın bugün 2.171 liradan alınıyor, 2.347 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 4 bin 348 liradan alınırken 4 bin 673 liradan satışta.
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- 28 Aralık gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! İşte güncel altın fiyatları…
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