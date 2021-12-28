Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşında emekliye ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılına kısa süre kala emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranıda belli olacak. Bilindiği üzere emekliler iki dini bayram öncesinde ikramiye ödemesi alıyor. İşte, bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin 2022 yılında alacakları zamlı maaşlarının belli olmasına kısa süre kaldı. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. İşte, Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
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- Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
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