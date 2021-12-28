Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin 2022 yılında alacakları zamlı maaşlarının belli olmasına kısa süre kaldı. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. İşte, Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.