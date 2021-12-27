Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi gözler yeni zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağına çevrildi. İşte, Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.