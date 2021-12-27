27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak’ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret yüzdr 50 oranında zam yapıldı. Milyonlarca çalışan zamlı asgari ücretlerin hangi ayda hesaplarda olacağını merak ediyor. En düşük 4 bin 250 TL belirlenen takvimde hesaplarda olacak. İşte, Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi gözler yeni zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağına çevrildi. İşte, Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusunun ardından, asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak belirlendiğini ilan etti.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

İşsizlik ödeneği , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişle birlikte yeniden hesaplanacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını Şubat ödemesi ile alacak.

Asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2021 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA