FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED'İN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

15 Aralık tarihinde FED faiz kararını açıklamıştı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.