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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiyi takip edenler Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararını yakından takip ediyor. Piyasalar tarafından ocak ayında ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. İşte, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının başından bu yana ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edildi. FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. İşte, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

FED faiz kararı, yeni yıla sayılı günler kala gündemde yer almaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını 15 Aralık tarihinde açıkladı. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Küresel piyasalara yön veren FED 2022 yılının ilk toplantısını 25-26 Ocak tarihlerinde yapacak. FED Başkanı Powell, toplantı sonrası alınan kararı duyuracak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

15 Aralık tarihinde FED faiz kararını açıklamıştı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.

2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.

FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.

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