İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.