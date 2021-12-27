Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği de verilecek

Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."