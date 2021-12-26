Türkiye’nin en büyük pazarı: 25 bin firmadan indirim

Döviz kurlarında aşağıya doğru yaşanan hareket e-ticaret sektörüne de indirim olarak yansıyacak. Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Çevikoğlu, dünya genelinde indirim ayı olarak görülen Kasım ayından ne sektörün ne de vatandaşların umduğunu bulamadığını belirterek, "Son indirim dönemi aslında kimseyi mutlu etmedi. Bunda gerek döviz kurlarındaki oynaklık gerekse de tedarikçilerin tatmin etmeyen indirimleri etkili oldu" diye konuştu.