Kur düştü alışveriş hızlandı: Hedef 10 milyar TL
Döviz kurundaki gerilemeyle birlikte moral bulan vatandaşlar, yılbaşı alışverişi için harekete geçti. AVM ve online satış kanalları müşteri akınına uğradı. E-ticaret’te 10 milyar TL ciro bekleniyor.
Yeni yıla girmek için geri sayım sürerken yılbaşı alışverişi çılgınlığı başladı. Kurlardaki gerilemeyle moral bulan vatandaşlar, fiziki mağazaların yanı sıra online alışveriş sitelerini sipariş yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz haftadan itibaren ivme kazanan alışveriş çılgınlığının 31 Aralık Cuma gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.
Online yılbaşı alışverişinde geçen yıla göre cirosal olarak yüzde 80'lik bir artış yaşanacağını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Sadece e-ticaret tarafında 10 milyar TL'lik yılbaşı cirosu bekliyoruz" dedi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise alışveriş merkezlerine günde ortalama 6.7 milyon ziyaretçi bekledikleri söyledi. Altaş, hediyelik bölümün yanı sıra kozmetik, çanta, ayakkabı, çocuk ve kadın giyimin en çok satış yapılan kategoriler olduğu bilgisini verdi.
ORTALAMANIN ÜSTÜNDE
E-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini ve işlem hacminin 400 milyar TL'yi aşmasını öngördüklerini söyleyen Ekmekçi, alışverişlerde hediye alımlarının yine önemli bir yer tutacağını söyledi. Ekmekçi, giyim, hediyelik eşya ve elektronik aletlerin öne çıkacağını kaydetti. Yaklaşan yılbaşı öncesinde satışlarında ciddi hareketlilik yaşandığını söyleyen Hepsiburada CMO'su Ender Özgün ise yılbaşı yemeği ve ev dekorasyonu için mutfak ve market ihtiyaçları; yeni yıl için de elektronik, kozmetik, moda, hobi ve oyuncak ürün gruplarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.
KAMPANYALARA İLGİ YÜKSEK
Yılbaşı yaklaşırken tüketicilerin bu dönemdeki kampanyaları, ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirdiğini söyleyen GittiGidiyor CCO'su Bülent Elçin, "Aralık ayının 15'inden itibaren elektronik kategorisinde hareketlilik artmaya başladı" dedi.
Tüketicilerin en çok laptop, cep telefonu, televizyon, klima, robot süpürge, kombi gibi ürünlere rağbet gösterdiği bilgisini veren Elçin, 15-20 Aralık tarihleri arasındaki satış hacimlerinin ayın ilk haftasına kıyasla yüzde 30 arttığına işaret etti. MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş ise yılbaşı kampanyalarında elektrikli mutfak ürünleri ve kişisel bakım aletleri, akıllı ürünler, televizyon gibi kategorilere talebin arttığını söyledi.
EN GÖZDE ÜRÜN KOLYE VE BİLEZİK
Yılbaşı alışverişlerinde mücevherin de önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, özellikle kurda anormal artışların yaşandığı dönemde vatandaşların fiyatların daha da artacağı endişesiyle alışverişlerini artırdığını kaydetti. Bu nedenle taleplerin öne çekildiği bilgisini veren Güzeliş, "Yeni yılda mücevher her zaman en gözde ve en kalıcı hediyelik olarak ön plana çıkar.
Bu yıl da satışlarımızda ciddi bir hareket söz konusu. Online satışlarımız da gayet iyi gidiyor. Ancak mücevherde her zaman mağazalar daha çok tercih edilir" dedi. Bu yılbaşında satışlarının geçen yıla kıyasla çok çok iyi olduğu bilgisini veren Güzeliş, en çok satılan ürünlerin kolye ve bilezik olduğunu söyledi.
YILBAŞI SÜSLERİ ÖNE ÇIKIYOR
E-Ticaret hacminin özellikle son haftalarda yüzde 25 oranında artması beklenirken, en çok ilgi gören ürünlerin başında ise yılbaşı ağaçları ve süsleri geliyor. Özellikle dekorasyon, hediyelik eşya, yılbaşı paketleri, kozmetik, giyim ve elektronik aletlerin satışlarının artığını söyleyen sektör temsilcileri, "Yılbaşı ağaçları, dekorasyon kategorisinin en çok büyüyen ürünleri olurken, satışı en hızlı artan diğer ürünler ise sırasıyla yılbaşı süsleri, mumlar, yapay çiçekler, kapı süsü, tablo ve biblolar oluyor" diye konuştu.
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