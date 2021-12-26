Maliyeti artmayan ürünlere zam yaptılar! Haksız kazanca ceza yağdı

BEYAZ PEYNİRDE SEBEPSİZ ZAM YÜZDE 30'U BULDU

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan Kurul, 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı marketlerde alış fiyatları ile satış fiyatları arasında yapılan incelemede, yapılan zamların alış fiyatları aynı olmasına rağmen yapıldığı belirlendi.Kurul, vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen marketlerin yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi.