Koronavirüs engel olamadı! Üçüncü çeyrekten yüzde 19 büyüdü





Ekim ayında düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sonunda elektronik haberleşme alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin sektörle birlikte belirlendiğini anımsatan Karaismailoğlu, sektördeki büyüme ve yatırımlardaki ivmelenmenin bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



3,6 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI



Yapılan yatırımların sektöre etkisine dikkati çeken Karaismailoğlu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirlerinin yüzde 19 artarak 23,8 milyar lirayı aştığını bildirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarının 3,6 milyar lira seviyelerinde olduğuna işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Mobil abone sayısı 86,9 milyon olurken, abone yaygınlığının yüzde 104 olduğu belirlendi. Bu abonelerin 80,8 milyonu 4,5G abonesidir" ifadelerini kullandı.