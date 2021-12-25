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Türkiye'den kripto para piyasasına ilk ceza! Binance'e 8 milyon lira...

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Türkiye’den kripto para piyasasına ilk ceza! Binance’e 8 milyon lira...

Türkiye kripto para borsaları için alınan karaları açıklamasına rağmen uyulmadığını tespit ettiği anda ilk cezasını kesti. Yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin kripto para borsası Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

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