Son dakika: İnşaat sektörüne can simidi geliyor! Fiyat farkı kararnamesi için kanun teklifi hazırlanıyor

TÜM SIKINTILAR ÇÖZÜLÜYOR

İktidar, dar gelirliden üreticiye kadar tüm kesimlerin sıkıntılarını arka arkaya çözmeye başladı. Bu kesimlerden biri de inşaat sektörü. Özellikle de kamuya iş yapan kesimler. Müteahhitlerin yaşadığı sorunlar meslek örgütlerinin yanı sıra milletvekilleri tarafından da ilgili bakanlıklara iletildi. Dolardaki artışı gerekçe göstererek beklenin de üstünde artan malzemeler nedeniyle müteahhitler üstlendikleri işleri yerine getirmekte sıkıntı yaşamaya başladı. Bu da kamunun 'şu tarihte hizmete girecek' diye planladığı ve halka söz verdiği yatırımların zamanında yapımına engel olmaya başladı. Özellikle de TOKİ evlerinin tesliminde bu sorun belirgin yaşanıyor.