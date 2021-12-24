Memur maaş zammı için kritik tahmin... Ocak memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından memurlar 2022 maaş zammını merak ediyor. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Son olarak 5 aylık enflasyon verisine göre yüzdelik oran belli olmuştu. İşte, Ocak memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur zammı henüz belli olmadı. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.