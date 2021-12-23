23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 'Yatırım Gurusu'ndan Türkiye mesajı! Yatırım yapmaya devam edeceğiz

'Yatırım Gurusu'ndan Türkiye mesajı! Yatırım yapmaya devam edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
ABONE OL
’Yatırım Gurusu’ndan Türkiye mesajı! Yatırım yapmaya devam edeceğiz

Türkiye yapılan ekonomik saldırılara rağmen büyümeye devam ediyor. Dünya çapında ekonomistler Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan 'Yatırım Gurusu' olarak tanınan Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı" dedi.

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius katıldığı bir TV programında Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Döviz endeksli TL mevduat!' (Kur korumalı TL mevduat) sistemi üzerinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

YATIRIM GURUSU MOBIUS: HÜKÜMET SON DERECE İYİ BİR ADIM ATTI

Dünyada 'Yatırım Gurusu' olarak bilinen Mobius, yeni ekonomik önlem paketinin TL'nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizerken, Türkiye de ihracat piyasasının önemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar ve TL'nin değer kaybı açısından iyi bir adım oldu. Rekabetçi kur ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok.

Mesela ihracat yapan bir şirkete yatırım yapıyoruz. Rekabetçi kur o şirkete yardımcı oluyor. Geliri dolar veya euro cinsinden ama gideri TL cinsinden mi bunu değerlendiriyoruz.

"DÜNYA İHRACAT PİYASASI KAPATILMASI OLUMSUZ OLUR"

Türkiye için en büyük makro risk dünyada ihracat piyasasının kapatılması olur. Covid-19'un tekrar üretime engel olması da diğer bir risk olabilir. Türkiye en likit piyasalardan biri olarak önem verdiğimiz bir ülke olmaya devam edecek.

"ÖZSERMAYE KARLILIĞI YÜKSEK ŞİRKETLERİN HİSSELERİ TERCİH EDİLEBİLİR"

Yatırımcılara tavsiyelerde de bulunan Mobius, "Özsermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10'nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin" dedi.

"FED'İN FAİZ ARTIRMASININ KISA VADELİ OLUMSUZLUKLARI OLUR"

Ünlü yatırımcı, "ABD'de enflasyon inanılmaz arttı ve bu da beklenen bir şeydi. Fed yüksek ihtimalle faizleri arttıracaktır, kısa vadeli olumsuz etkileri olabilir" diye konuştu.

Ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek TİCARET HACMİ 20 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
Dövizden TL’ye geçene Merkez’den güvence! DÖVİZDEN TL'YE GEÇENE MERKEZ'DEN GÜVENCE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA