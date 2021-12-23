’Yatırım Gurusu’ndan Türkiye mesajı! Yatırım yapmaya devam edeceğiz

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mobius, "Biz Türkiye'ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar ve TL'nin değer kaybı açısından iyi bir adım oldu. Rekabetçi kur ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok.