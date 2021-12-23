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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bu gece gelecek indirim hakkında açıklama | Ankara İstanbul İzmir'de benzin ve motorin ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bu gece gelecek indirim hakkında açıklama | Ankara İstanbul İzmir’de benzin ve motorin ne kadar?

Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak. Benzin ve motorinde gerçekleşecek indirim pompa fiyatlarına yansımayacak. Peki, Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte son dakika ekonomi haberimizin ayrıntıları...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı.

Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor.

Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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