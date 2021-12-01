01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY'den yurt içi uçuşlar için kampanya

Son dakika: THY'den yurt içi uçuşlar için kampanya

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2021
ABONE OL
Son dakika: THY’den yurt içi uçuşlar için kampanya

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular 129,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA