Son dakika: THY’den yurt içi uçuşlar için kampanya

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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