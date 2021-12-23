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Son dakika: BDDK'dan JP Morgan'a danışmanlık izni

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: BDDK’dan JP Morgan’a danışmanlık izni

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), JP Morgan'a destek ve danışmanlık hizmeti sağlaması hususunda izin verdi.

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