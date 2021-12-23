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Son dakika: Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, olacak kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

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