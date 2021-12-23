23 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerine yükseldi. Güçlenmeden söz edebilmek için ise 1795 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1795 üzerinde kalıcı olunması halinde 1807 ve 1815 dirençleri gündeme gelebilir. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyeler kırılırsa 1830'a doğru yükselişler hız kazanabilir. Tekrar 1795 altına sarkmalarda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1784 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1795 / 1784 / 1770

Dirençler: 1807 / 1815 / 1830