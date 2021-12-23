23 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Geçtiğimiz günlerde 1000 lirayı test eden gram altın, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert düştü. Sarı madene yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatlarda düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları hakkında uzmanlar tahminlerini paylaştı. Peki, atın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Aralık altın yorumları...
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çeviren altın fiyatları çarşamba gününe de düşüşle başladı. Yurt içinde dolar kurundaki azalışa paralel altın fiyatlarında düşüşün ivme kazandığını belirten uzmanlar, küresel piyasalarda Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini de açıkladı. Peki, 23 Aralık atın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili son tahminlerini paylaştı.
İşte altın yorumları:
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirecek.
Analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1807 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın Dolar'ın zayıflamasıyla beraber tekrar 1800 üzerine yükseldi. Dün sabah 96.56 yakınlarında bulunan Dolar Endeksi bu sabah 96 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün Omicron varyantına ilişkin gelen haber akışına göre varyant, bulaşma riskini artırsa da hastaneye yatış riski oldukça düşük. Küresel ortamda risk iştahı azalan Omicron endişeleriyle artmış durumda. Dolar Endeksi ise riskli varlıklara kaçış ile gerilerken ons altın karşısında güç kazanıyor. Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, perakende satış verileri takip edilecek.
Teknik Analiz: Ons altın tekrar 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerine yükseldi. Güçlenmeden söz edebilmek için ise 1795 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1795 üzerinde kalıcı olunması halinde 1807 ve 1815 dirençleri gündeme gelebilir. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyeler kırılırsa 1830'a doğru yükselişler hız kazanabilir. Tekrar 1795 altına sarkmalarda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1784 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.
Destekler: 1795 / 1784 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830
Vakıf Yatırım
Ons altında yukarı denemeler sürüyor. 1.810 direnci üzerinde kapanışlarda, kısa vadeli long pozisyon alma fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde 1.835-1.870 dirençleri ilk hedef haline gelecektir. 1.760 ise aşağıda ana destek olarak izlenebilir.
Şeker Yatırım
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1811 üzerinde tutunması 1818 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1792 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1780 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.
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