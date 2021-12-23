Hava-İş, THY ile Toplu İş Sözleşmesi ücret zamlarında anlaşmaya varıldığını duyurdu

Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Sayın İlker Aycı Bey'e teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz."





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