Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği altı aylık enflasyon beklentisi için geri sayım başladı. Aralık ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2022 Ocak'ta emekli ve memurlar enflasyon oranına göre zamlı yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaş zam oranının belli olmasına sadece bir veri kalırken, enflasyon oranının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Aralık ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve emekli ve memurlara yapılacak zam oranı netleşecek.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.
Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.
5 AYLIK VERİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarında artış değişecek.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak.
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 5 zamma ilaveten bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bununla ilgili 5 aylık dönemin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 oldu. Bu oranlara Aralık enflasyonu eklenecek, kesin oranlar ortaya çıkacak.
Merkez'in anketinden çıkan sonuca göre ise memur emeklilerinin yüzde 5'lik zammına ilaveten 11.2 oranında enflasyon farkı eklenecek. Böylece zam oranı yüzde 16.2 olacak.
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