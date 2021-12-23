Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaş zam oranının belli olmasına sadece bir veri kalırken, enflasyon oranının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Aralık ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve emekli ve memurlara yapılacak zam oranı netleşecek.