Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Van Tuşba TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Van Tuşba hak sahibi ve konut belirleme kurası bugün gerçekleştirildi. 2+1 41 konut için toplam başvuru sayısı 3.361 kişi, 3+1 14 konut için toplam başvuru sayısı ise 4.829 olarak açıklandı. Binlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ Van Tuşba konutları için kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

VAN TUŞBA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Van Tuşba kura çekilişi tamamlandı. Çekiliş, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi. Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ kura çekilişini izleyebilirsiniz.

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