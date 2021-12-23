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Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Van Tuşba TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilen Van Tuşba toplu konut projesinin kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura için başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

Van Tuşba TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Van Tuşba hak sahibi ve konut belirleme kurası bugün gerçekleştirildi. 2+1 41 konut için toplam başvuru sayısı 3.361 kişi, 3+1 14 konut için toplam başvuru sayısı ise 4.829 olarak açıklandı. Binlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ Van Tuşba konutları için kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

VAN TUŞBA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Van Tuşba kura çekilişi tamamlandı. Çekiliş, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi. Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ kura çekilişini izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONUT BAŞVURULARI NEREYE VE NE ZAMAN YAPILIR?

Tüm satışlar için başvurular ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

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