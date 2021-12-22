Türk lirasına yoğun ilgi! TL’de 38 yılın en büyük yükselişi

DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Döviz piyasasında hareketlilik dün de devam etti. Pazartesi gününü 13.32 liradan tamamlayan dolar, Türkiye piyasalarının açılmasıyla birlikte yerli yatırımcının satışa geçmesi üzerine yüzde 17 daha düşerek 11.09 lira ile 1 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda önceki günkü zirveden bu yana düşüş yüzde 40'a ulaştı. Dolar daha sonra gelen alımlarla 14.37 liraya kadar yükselse de öğleden sonra özellikle bireysel yatırımcıların artan satışlarıyla 12.6 liraya indi. Pazartesi günü akşam saatlerinde 20 liranın üstüne çıkarak rekor kıran euro da dün 12.5 liraya kadar geriledi. Euroda tarihi zirveye göre kayıp yüzde 40'ı geçti. Türkiye'nin 5 yıllık risk pirimi 624'ten 590'a gerilerken, tahvil faizleri de 2 puana yakın düştü.