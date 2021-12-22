22 Aralık 2021, Çarşamba
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Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurları sert bir şekilde düşüş yaşadı. Ekonomiye ilişkin yapılan açıklamalarla düşüşe geçen dolar 11,10 TL'yi gördü. Geçtiğimiz günlerde dolar en uüksek 18 lirayı görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 22 Aralık Çarşamba güncel döviz kurları...

Dolar kuru son dakika... Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'nin ardından yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro yönünü aşağı çevirdi. Ekonomiye ilişkin atılan adımların ardından düşüşe geçen dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gündeminde olan dolar kuru ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 22 Aralık Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLARDA SON DURUM

Kabine Toplantısı öncesinde 18 lirayı aşan dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçti ve kısa sürede 12 liranın altını gördü. Kur, dünkü işlem gününde 11,10 TL'ye kadar geriledi.

İşte güncel döviz kurları:

DOLAR KURU

EURO KURU

DOLAR İÇİN YILBAŞI TAHMİNİ!

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

KRİTİK TARİH YILBAŞI

3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak.

5-6 LİRALARA DÜŞMESİNİ İSTEMEM

Yeni gelişmeler yeni model ile birlikte gelecek. Piyasada ve kurda çok yüksek oynaklıklar beklemiyorum. Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli.

YIL SONU KAPANIŞ NASIL OLUR?

Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir.

YUKARIYA DOĞRU KISITLI HAREKET OLUR

Nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır.

5-6-7 LİRALARI GÖREBİLİR AMA...

Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz. Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir.

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