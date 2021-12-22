Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar kuru son dakika... Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'nin ardından yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro yönünü aşağı çevirdi. Ekonomiye ilişkin atılan adımların ardından düşüşe geçen dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gündeminde olan dolar kuru ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 22 Aralık Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLARDA SON DURUM

Kabine Toplantısı öncesinde 18 lirayı aşan dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçti ve kısa sürede 12 liranın altını gördü. Kur, dünkü işlem gününde 11,10 TL'ye kadar geriledi.

İşte güncel döviz kurları: