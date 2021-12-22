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Dolar ne kadar? Dolar günü kaçla kapattı? Son dakika anlık kur takibi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Dolar ne kadar? Dolar günü kaçla kapattı? Son dakika anlık kur takibi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketlerinin ardından dolardaki düşüş sürüyor. Dolardaki inişin nereye kadar süreceği merak edilirken dolar günü 12,45 lira ile kapattı. Peki dolarda son durum ne? Güncel dolar fiyatı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu ekonomik tedbir paketleri sonrasında dolar ve altında ciddi düşüş yaşandı.

Dolar günü 12,45 ile kapatırken dolardaki düşüşün sürebileceği kaydedildi.

ABD Doları ALIŞ / SATIŞ 12,4570 12,4580

AVRO ALIŞ / SATIŞ 14,10 14,10

STERLIN ALIŞ / SATIŞ 16,58 16,66

BAKANLIK SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni mevduat ürünü hakkında dün şu bilgileri açıklamıştı:

"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

BUGÜNKÜ DOLAR KURU 12,34

Merkez Bankası (TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları' bugün açıklamaya başladı. Bugünkü dolar alış kuru 12,348, dolar satış kuru 12,3702 oldu.

Kurlar, TCMB tarafından her gün saat 11.00'da açıklanacak, kur farkı hesaplamasında TCMB'nin ilan ettiği alış kuru dikkate alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: AMACINA ULAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Döviz kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri, kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış ve piyasalar buna uygun adımları atmıştır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Tam tersine serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" dedi.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 721 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 714 bin 800 lira, en yüksek ise 755 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,06 düşüşle 721 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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