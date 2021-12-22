Dolar ne kadar? Dolar günü kaçla kapattı? Son dakika anlık kur takibi

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 164 milyon 104 bin 565,80 lira, işlem miktarı ise 2.929,57 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 210 milyon 573 bin 886,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.