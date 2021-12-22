Altın fiyatlarında son durum! TL - altın paritesi ne durumda? Altının nabzı Kapalıçarşı'da mevcut vaziyet...
Son dakika haberleri... Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla birlikte, TL-euro paritesi, TL-dolar paritesi ve TL-altın paritesi arasındaki farklar erimeye başladı. Altın yatırımcısı, Kapalıçarşı'daki son durumu dikkatle takip etmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.158,00 lira, Cumhuriyet altını 4.739,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,76 düşüşle 716,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 715 TL Satış: 716 TL
Cumhuriyet Ata Lira: Alış: 4.718 TL Satış: 4.739 TL
22 Ayar Bilezik (Gr.) Alış: 653 TL Satış: 657 TL
Lira(Tam) Ziynet: Alış: 4.611 TL Satış: 4.631 TL
Yarım Ziynet: Alış: 2.306 TL Satış: 2.316 TL
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