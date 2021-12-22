Altın fiyatlarında son durum! TL - altın paritesi ne durumda? Altının nabzı Kapalıçarşı’da mevcut vaziyet...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.158,00 lira, Cumhuriyet altını 4.739,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,76 düşüşle 716,00 liradan işlem gördü.