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Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik! Karar Resmi Gazete’de...

Son dakika haberine göre; Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte deyaylar...

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'ca alım-satım konusu yapılan dövizler şöyle;

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