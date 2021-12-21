Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik! Karar Resmi Gazete'de...
Son dakika haberine göre; Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte deyaylar...
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası'ca alım-satım konusu yapılan dövizler şöyle;