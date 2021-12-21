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Memur-Sen'den Başkan Erdoğan'a vergi muafiyeti teşekkürü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Memur-Sen’den Başkan Erdoğan’a vergi muafiyeti teşekkürü

Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılmasına yönelik Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi. İşte açıklamanın detayları...

Memur-Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında , brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür edildi.

Açıklamada "Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin gelirlerinden, brüt asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz. Ek zam/ilave ödeme talebimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Asgari ücret...

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