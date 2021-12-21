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Emekli maaşları büyük oranda netleşti: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4.253 TL önerisi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Emekli maaşları büyük oranda netleşti: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4.253 TL önerisi!

Son dakika haberleri... Asgari ücretin 4.253 TL olmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Maaşlardaki artışla birlikte emeklilerin birçok beklentisi var. Emekli maaşları büyük oranda netleşti. Emekli için 4253 TL önerisi gündemde. Peki, yeni emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklinin Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı.

Memur emeklilerinin memurlar için planlanan artıştan yararlanacağı öngörülürken; SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin rutin Ocak zammı bir önceki 6 aylık enflasyon oranında olacak.

Enflasyon tahminlerine göre, zam oranı yüzde 14-15 civarında bekleniyor. Ancak zam bu kadarla kalmayacak.

Maaşlara iyileştirme için hazırlıklar hızlandırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor.

Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken, seyyanen zam da gündeme geldi.

Seyyanen zam formülünde düşük maaşlı olanlara öncelik verilecek. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak.

Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4 bin 253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi.

Burada yüzde 40 oranı öne çıkarken, bu artışın da kademeli olması düşünülüyor. Yani daha düşük maaş alan emekliye daha yüksek oranda zam yapılması bekleniyor.

YASA ÇIKARILACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için yasal düzenleme gerekecek. Zam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme Meclis gündemine gelecek.

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