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Merkez Bankası'ndan son dakika döviz açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Merkez Bankası’ndan son dakika döviz açıklaması!

Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'de döviz ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Merkez Bankası alınan yeni kararları duyurdu. İşte döviz hakkındaki son dakika haberinin detayları...

Merkez Bankası tarafından döviz kuru ve işlemler hakkında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

İŞTE KARARIN DETAYLARI

İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

İLERİ VADELİ KUR

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Döviz kurunu da bu şekilde istikrara kavuşturacaklarını, enflasyonu da bu şekilde dizginleyeceklerini, hedeflerine de bu şekilde ulaşacaklarını söyleyen Erdoğan, "Sevgili milletim; biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. Siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz ve 19 yıl Türkiye'nin alt yapısıyla, üst yapısıyla nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz, biliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Dolar fiyatında son durum

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