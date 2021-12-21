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Merkez Bankası'ndan destek açıklaması! Döviz hesabına destek nasıl verilecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Merkez Bankası’ndan destek açıklaması! Döviz hesabına destek nasıl verilecek?

Merkez Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında döviz hesabını Türk Lirası vadeli hesabına çeviren vatandaşlara destek verileceğini duyurdu. Peki döviz hesabı TL'ye nasıl çevrilecek? Türk lirası desteği almak için ne yapmalı? İşte detaylar...

Merkez Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Döviz hesabını TL vadeli hesaba çevirene destek verilecek" ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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