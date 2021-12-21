Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL’ye çevirene destek! Dövizden TL’ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı. İşte, Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! HESABINI DÖVİZDEN TL'YE ÇEVİRENE DESTEK...

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.