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Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL’ye çevirene destek! Dövizden TL’ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. Açıklamalar sonrasında dövizini çevirmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı. İşte, Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! HESABINI DÖVİZDEN TL'YE ÇEVİRENE DESTEK...

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.

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