Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veriler her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı da şekillenmiş oluyor. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde gelecek açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...

ARALIK 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.