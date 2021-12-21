Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz dönemde enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da şekilleniyor. Bu süreçte rakamların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veriler her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı da şekillenmiş oluyor. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde gelecek açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
ARALIK 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Henüz analistlerin beklenti anketi sonuçlanmasa da aralık ayında enflasyonun diğer aylar baz alındığında aylık olarak yüzde 3 ile yüzde 6 arasında olması bekleniyor.
Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor.
GEÇEN AYIN ENFLASYON ORANLARI NASILDI?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.
Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre, ana harcama grupları itibarıyla kasımda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşti
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, en düşük artış; yüzde 12,60 ile giyim eşyası, yüzde 19,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 145,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre, tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,00 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması , yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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