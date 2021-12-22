İş dünyası için 10 puanlık avantaj! Prim ve borçlanma için daha az ödeme yapılacak







İsteğe bağlı sigorta primi ve Bağ-Kur priminde de avantaj oluştu. Brüt asgari ücret 5.380,86 liraya çıksa isteğe bağlı sigorta primi bin 722 lira olacaktı, oysa şu anda bin 601 liraya çıktı. Bağ-Kur primi de bin 830 lira yerine bin 701 liraya yükseldi.