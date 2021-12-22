İş dünyası için 10 puanlık avantaj! Prim ve borçlanma için daha az ödeme yapılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret memnuniyetle karşılandı. Net asgari ücrette yüzde 50.5’lik artış vergi istisnasıyla brüte yüzde 39.9 yansıdı. İşverenin, esnafın, isteğe bağlı ödeyenin priminde daha az artış yaşanacak. Bu avantaj borçlanmaya da yansıyacak.
Yeni asgari ücret yüzde 50.5'lik tarihi zam ile 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.
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Asgari ücrete vergi istisnası getirilirken, brüt asgari ücret ise yüzde 39.9 artışla 5 bin 4 liraya yükseldi.
Brüt asgari ücret, SSK priminden borçlanmalara, isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok ödemeyi de belirleyen bir parametre.
Bu nedenle brüt asgari ücretteki artışın yaklaşık 10 puan daha az olması, milyonlarca kişiye avantaj sağlayacak.
Eğer vergi desteği sağlanmasa, brüt asgari ücret 5.380,86 lira olacaktı. Bunun etkisi de söz konusu ödemelerde kendisini gösterecekti.
İşte 10 puanlık farkın 2022 yılında sağlayacağı avantajlar:
İşverenın ödeyeceği SSK primindeki artış azaldı. Brüt asgari ücret 5.380,86 lira olsaydı, SSK işçi primi ve işsizlik primi toplamı 807 liraya çıkacaktı, oysa şu anda 750 lira oldu. SSK işveren primi ve işsizlik primi toplamı da 942 liraya yükselecekti, 875 lira seviyesinde gerçekleşti.
İsteğe bağlı sigorta primi ve Bağ-Kur priminde de avantaj oluştu. Brüt asgari ücret 5.380,86 liraya çıksa isteğe bağlı sigorta primi bin 722 lira olacaktı, oysa şu anda bin 601 liraya çıktı. Bağ-Kur primi de bin 830 lira yerine bin 701 liraya yükseldi.
Doğum ve askerlik borçlanmasında da daha az artış oldu. Brüt asgari ücret 5.380,86 lira olsaydı, 1 aylık en az borçlanma tutarı bin 722 liraya çıkacaktı, bin 601 liraya yükseldi.
Gelir vergisinin ve damga vergisinin kaldırılmasından sonra brüt maaştaki bu 10 puanlık destek ile işverenlerin üzerindeki yük azaltılmış oldu. Bu aynı zamanda vatandaşlara da bir destek anlamını taşıyor.
ÇALIŞANLARA VERGİ İSTİSNASI TAMAM
Ücretlerde vergi istisnasında kapsam genişletildi. Tüm ücretle çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılmasına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, tüm ücret ve maaşların brüt asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda asgari ücretten hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak.
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