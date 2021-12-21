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Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar

Apple fiyatları düşecek mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kurunda yaşanan sert düşüş ile birlikte gözler piyasalara çevrildi. Kasım ayında %25, bu ay ise yeni zam ile fiyatlarını güncelleyen Apple'ın yeni fiyat listesi merak ediliyor. Dolar düşüşü sonrası Apple fiyatlarında düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? İşte 21 Aralık güncel Apple fiyatları...

Apple fiyatları düşecek mi? iPhone fiyatları ne olacak? Türkiye'de son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Apple fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Geçtiğimiz gün son fiyat listesini yayımlayan Apple'ın yeni fiyatları dudak uçuklatmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçen dolar kurunun ardından Apple fiyatlarının düşüp düşöeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? İşte 21 Aralık güncel Apple fiyatları...

APPLE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte son fiyatlar şu şekilde:

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 10.499 TL
iPhone SE 128B: 11.499 TL

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 13.999 TL
iPhone 11 128B: 14.999 TL

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL

iPhone 12 64GB: 19.499 TL
iPhone 12 128B: 20.499 TL
iPhone 12 256GB: 22.499 TL

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

iPhone 13 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 256GB: 23.499 TL
iPhone 13 512GB: 27.499 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL
iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL

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