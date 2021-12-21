Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 21 Aralık güncel fiyatlar

Apple fiyatları düşecek mi? iPhone fiyatları ne olacak? Türkiye'de son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Apple fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Geçtiğimiz gün son fiyat listesini yayımlayan Apple'ın yeni fiyatları dudak uçuklatmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçen dolar kurunun ardından Apple fiyatlarının düşüp düşöeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? İşte 21 Aralık güncel Apple fiyatları...

APPLE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte son fiyatlar şu şekilde: