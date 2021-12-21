Kredi faiz oranları 21 Aralık Salı! Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi…
EKONOMİ ahaber.com.tr
21 Aralık kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını sorguluyor. Bankaların güncel ihtiyaç kredileriyle ilgili detaylar haberimizde!
21 Aralık kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi ve diğer bankaların kredi faiz oranları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Peki; 21 Aralık kredi faiz oranları ne kadar oldu?
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? (21 ARALIK)
Denizbank – 1,94
Yapı Kredi – 1,99
ING – 1,78
TEB – 2,26
Türkiye İş Bankası -2,05
QNB Finansbank – 2,20
Garanti BBVA – 2,29
Akbank – 2,44
Anadolubank – 1,99
Halkbank – 1,63
HSBC – 2,59
Vakıfbank – 1,55
Ziraat Bankası – 1,63
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