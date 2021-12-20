Euro, sterlin neden düştü? Euro, sterlin neden düşüyor? 20 Aralık Euro kuru fiyatları...
Euro, sterlin neden düştü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doların düşüşü devam ediyor. Gün içerisinde 18 TL seviyelerine ulaşan dolar şuanda 15 TL'nin altına düştü. Bunun ardından vatandaşlar, Dolar, Euro ve Sterlin neden düşüyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Euro, sterlin neden düştü? Euro, sterlin neden düşüyor? 20 Aralık Euro kuru fiyatları...
Euro, sterlin neden düştü? Euro, sterlin neden düşüyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemdeki kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kırarak TL karşısında 18.43'e kadar yükselen Dolar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 14.80 seviyesine kadar düştü. İşte, Euro, sterlin neden düştü? Euro, sterlin neden düşüyor? 20 Aralık Euro kuru fiyatları...
DOLAR 13 LİRANIN İNDİ
Gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına indi. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
EURO'DA DA CİDDİ DÜŞÜŞ
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 30'u aşkın bir düşüş gerçekleşti. 22.40 sıralarında Euro/TL 14.10'a kadar düştü.
ALTIN 775 LİRAYA KADAR GERİLEDİ
Döviz kurlarına paralel Altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan Gram Altın aynı saatler civarında 775 liraya kadar geriledi.
8 MADDELİK TEDBİR AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbiri açıkladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." dedi.
İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek." ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZA YENİ FİNANSAL ALTERNATİFLER SUNUYORUZ"
Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz." diyerek yeni tedbirleri şöyle sıraladı:
İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.
Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini arttırmak için devlet katkısını yüzde 30'u çıkarıyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerine buradaki stopajı yüzde 0'a indiriyoruz. Vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.
Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz. Amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek, firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişimini sağlamaktır.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım ve fon kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon kar payları istisna dışındaydı. Bu farklılığı ortadan kaldırıyoruz.
Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin top altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.
Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecektir. Ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm tedbirleri ilgili kurum ve meclisimizle süratle hayata geçireceğiz.
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