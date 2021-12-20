Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaş zamlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldığı açıklandı. Peki, özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

ÖZEL SEKTÖR 2022'DE NE KADAR ZAM ALACAK?

Asgari ücretli çalışanların maaş zam oranının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi. Korn Ferry Group'un bu yılın 29 Kasım-05 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre özel sektörde yapılacak bazı zam oranları ortaya çıktı.