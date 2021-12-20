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Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Özel sektör 2022’de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?

Özel sektör 2022 zam oranları belli oldu mu? Asgari ücret 2022 için net 4.253 TL, brüt 5.004 TL’ye çıkarılırken, gözler özek sektöre çevrildi. Özel sektörde çalışan işçiler büyük bir merakla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte haberin detayları...

Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaş zamlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldığı açıklandı. Peki, özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

ÖZEL SEKTÖR 2022'DE NE KADAR ZAM ALACAK?

Asgari ücretli çalışanların maaş zam oranının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi. Korn Ferry Group'un bu yılın 29 Kasım-05 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre özel sektörde yapılacak bazı zam oranları ortaya çıktı.

29 Kasım 2021 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlara göre, Türkiye genelindeki özel şirketlerin maaşlarda yapacağı zam 2022 için yüzde 20-25 arasında gerçekleşti. Söz konusu şirketin anketinde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacağı tahmin edilmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapılmş ve asgari ücret net 4.253 TL, brüt 5.004 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret raporundaki beklentinin 20 puan üstündeki bu artışın, özel sektör zam tahminine de nasıl bir etki edeceği henüz bilinmiyor.

2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.

İşte yeni rakamlar;

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net Ücret 4.253,40 TL
Artış oranı Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
Gelir Vergisi YOK
Damga Vergisi YOK
AGİ YOK
Kesintiler Toplamı 750,60 TL
NET ÜCRET 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK 446,65 TL

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?

Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.

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