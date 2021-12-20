Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?
Özel sektör 2022 zam oranları belli oldu mu? Asgari ücret 2022 için net 4.253 TL, brüt 5.004 TL’ye çıkarılırken, gözler özek sektöre çevrildi. Özel sektörde çalışan işçiler büyük bir merakla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte haberin detayları...
Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaş zamlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu ay içerisinde işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapıldığı açıklandı. Peki, özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...
ÖZEL SEKTÖR 2022'DE NE KADAR ZAM ALACAK?
Asgari ücretli çalışanların maaş zam oranının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi. Korn Ferry Group'un bu yılın 29 Kasım-05 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre özel sektörde yapılacak bazı zam oranları ortaya çıktı.
29 Kasım 2021 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlara göre, Türkiye genelindeki özel şirketlerin maaşlarda yapacağı zam 2022 için yüzde 20-25 arasında gerçekleşti. Söz konusu şirketin anketinde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacağı tahmin edilmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapılmş ve asgari ücret net 4.253 TL, brüt 5.004 TL olarak belirlenmişti.
Asgari ücret raporundaki beklentinin 20 puan üstündeki bu artışın, özel sektör zam tahminine de nasıl bir etki edeceği henüz bilinmiyor.
2022 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.
İşte yeni rakamlar;
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret
|5.004,00 TL
|Asgari Ücret 2022 Net Ücret
|4.253,40 TL
|Artış oranı
|Yüzde 50,5
|Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük)
|166,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
|Brüt Asgari Ücret
|5.004,00 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|700,56 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|50,04TL
|Gelir Vergisi
|YOK
|Damga Vergisi
|YOK
|AGİ
|YOK
|Kesintiler Toplamı
|750,60 TL
|NET ÜCRET
|4.253,40 TL
|AGİ DAHİL DESTEK:
|755,13 TL
|AGİ HARİÇ DESTEK:
|380,13 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
|Brüt Asgari Ücret
|5004,00 TL
|SGK Primi (İşveren Payı %15,5)
|775,62 TL
|İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2)
|100,08 TL
|İşverene Toplam Maliyeti
|5.879,70 TL
|İŞVERENE DESTEK
|446,65 TL
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?
Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 20 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?
- Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Muş, Ağrı, Van kar tatili var mı? Kar tatili olan iller!
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
- Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu Sezai Aydın ölüm sebebi nedir?
- AÖL öğrenci girişi: 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sonuçları nereden öğrenilir?
- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs için son dakika açıklaması
- Dinçer Güner’den canlı yayında skandal gaf! Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?
- AGİ'de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?
- Dikkat çeken tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı tarihi belli oldu mu?
- 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık’ta bankalar açık mı?
- Ayşe Mayda kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti!