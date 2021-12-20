Altın günü nasıl kapattı? 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları günü nasıl kapattı? Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam etti. Cuma günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, cuma gününü 953,9 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya 1.008 liradan başlayan gram altının günü nasıl kapattığı merak ediliyor. Peki, 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte 20 Aralık canlı altın fiyatları:
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.
ALTIN YORUMLARI
Uzmanların 17 Aralık altın yorumları şu şekildeydi:
TACİRLER YATIRIM ARAŞTIRMA YÖNETMENİ EKİN AKBAŞ
Dün dolar endeksinde görülen satıcılı seyir değerli metallerin yükseliş kaydetmesini sağladı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ve Avrupa Merkez Bankası'nın PEPP'yi Mart ayına bitireceğini açıklaması ile birlikte sterlin ve euro değer kazanırken, dolar 95,85 seviyesine kadar gerilediği takip edildi. Bununla birlikte 1775$ seviyelerinden 1800$ seviyesine doğru yükselişe geçen ons altın, günü 1799,49$ seviyesinden yükselişle tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1803,42$ seviyesinde hareket ediyor. Ons altındaki yükselişin devamlılığı açısından bugün 1800$ üzerinde bir günlük kapanış görmemiz önem arz ediyor. 23 Kasım'dan bu yana bu seviye üzerinde bir günlü kapanış gerçekleşmediğini ve teknik zayıflığın temelinde 1800$ üzerinde günlük kapanışlar göremememizin yattığını hatırlatalım. Dolayısı ile bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. 1800$ üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz durumunda ilk etapta 1808$, 1815$ ve 1830$ dirençlerini takip edeceğiz. 1800$ altında ise 1790$, 1782$ ve 1760$ destekleri izlenecek.
Bugün yurt dışında İngiltere Kasım ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi ve Almanya'dan gelecek olan Kasım TÜFE verileri ve Almanya Aralık IFO Beklenti Anketi verisi takip edilecek.
VAKIF YATIRIM
1.790 direncini aşan ons altında 1.810 direncinin de aşılması halinde yukarı hareketin hızlanacağını düşünüyoruz. 1.810 üzerinde 1.835-1.870 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir. 1.790 ve 1.760 seviyelerini ise destek olarak takip ediyor olacağız.
ŞEKER YATIRIM
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1808 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1815 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1790 ve 1780 destekleri test edilmek istenebilir.
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ SEDA YALÇINKAYA
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1803 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün piyasalar Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının toplantılarını takip etti. İngiltere Merkez Bankası, sürpriz faiz artırımına giderek %0.10 olan faizi %0.25 seviyesine yükseltti. Avrupa Merkez Bankası ise faizi %0'da sabit bırakarak varlık alım programını Mart 2022'de sonlandıracağını belirtti. Toplantıların ardından güçlenen Pound ve Euro, Dolar Endeksi'ni aşağı çekti. Dün 96.40 seviyesinde bulunan Dolar Endeksi bu sabah 95.93 seviyesi yakınlarından geçiyor. Nispeten zayıflayan Dolar Endeksi karşısında ons altın değerlenme içerisinde. 10 yıllıkların %1.41 yakınlarında oluşu da ons altına güç veriyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altının gidişatı için yakından izlenmeli. Veri kanadında ise Euro Bölgesi TÜFE izlenecek.
Teknik Analiz: Ons altın dün günü 1799 ile 200 günlük ortalaması üzerinde tamamladı. Bu sabah 1800 üzerine yükselen değerli metalde yükselişin kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 1795 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerinde birkaç günlük kapanış kaydedilmesi halinde görünüm güçlenebilir ve 1830 seviyesine doğru yükselişler gündeme gelebilir. Tekrar 1795 seviyesi altına sarkmalarda ise 1760 desteğine doğru geri çekilmeler oluşabilir.
Destekler: 1795 / 1770 / 1760
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830
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- Altın günü nasıl kapattı? 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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