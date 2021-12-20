Altın günü nasıl kapattı? 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 20 Aralık canlı altın fiyatları: